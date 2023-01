Stjerne i grov kannibal-joke fra scenen

Stjerneskuespilleren Dakota Johnson lagde ikke fingrende imellem, da hun på scenen fyrede jokes af om skuespilleren Armie Hammer, der beskyldes for at have kannibalistiske tendenser

Da skuespilleren Dakota Johnson indtog scenen under Sundance Film Festival blev der sendt stikpiller til en kollega.

Armie Hammer, som ligeledes er skuespiller, beskyldes nemlig for at have seksuelle fantasier om kannibalisme, og valgte Dakota Johnson at joke med på scenen.

Det skriver Page Six.

Hun var på scenen for at overrække en pris, der gik til instruktøren Luca Guadagnino, og for at fange joken, skal man kende baggrundshistorien. Han har nemlig tidligere instrueret filmen 'Call me by your name', hvor Timothée Chalamet spiller over for netop Armie Hammer.

I filmen onanerer Timothee Chalamet med en fersken - ja, du læste rigtigt - og det er her, joken har sit udspring.

- Jeg var desværre ikke med i den. Luca spurgte mig, om jeg ville spille rollen som fersken, men det passede ikke ind i programmet. Det var heldigt, fordi ellers var jeg endt med at være endnu en kvinde, som Armie Hammer prøvede at æde, jokede Dakota Johnson på scenen.

Det stoppede dog ikke her, for Luca Guadagninos seneste film, 'Bones and all', handler om kannibalisme, og det fik stjernen til at komme med følgende kommentar:

- Hvem vidste, at kannibalisme var så populært?

Armie Hammer har taget en pause fra offentligheden, siden beskyldningerne mod ham kom frem i begyndelsen af 2021. Foto: Joseph Marzullo/Ritzau Scanpix

Armie Hammer er blevet ramt af flere beskyldninger. En kvinde har beskyldt ham for voldtægt, mens to af hans ekskærester har beskyldt ham for overgreb.

I januar 2021 fortalte en af hans ekskærester blandt andet, at han havde fortalt hende, at han havde lyst til at 'brække hendes ribben, grille det og spise det'. Hvis hun fik et sår, suttede han på blodet og sagde, at han havde 'lyst til at tage en bid af hende', fortalte hun dengang til Page Six.

Armie Hammer har benægtet alle de ting, han er beskyldt for, og selvom politiet har efterforsket sagerne, er han aldrig blevet sigtet for noget.