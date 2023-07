Stjerne i harmdirrende opråb: - Jeg har kæmpet med vægten hele mit liv

Hvis du ikke har noget pænt at sige. Jamen så luk da arret.

Det er nogenlunde budskabet i en ny video, den amerikanske reality-kanon Nicole 'Snooki' Polizzi har lagt op på sin TikTok-profil.

Tv-stjernen, der er bedst kendt fra sin medvirken i MTV-hittet 'Jersey Shore', har nemlig fået nok af tastatur-krigere, som sidder og gemmer sig bag deres skærm og sviner hende til.

- Jeg ved, det er en ting for rigtig mange. Mænd, kvinder - alle! Det kaldes vægt, og jeg har kæmpet med min vægt hele livet, indleder hun videoen, inden hun fortsætter med at forklare, at hun egentlig var undervægtig, indtil hun fyldte 21 og begyndte at blive større.

Se hendes video her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Hvad bilder I jer ind?

Hun fortsætter med at forklare, at hun altid har haft det godt i sin krop, men at det ikke var sjovt, da hun begyndte at få opmærksomhed og folk begyndte at give hende deres uforbeholdne mening om hendes udseende.

- Hvad bilder I jer ind at kalde folk for 'gris' og 'fed' og 'frastødende' og ting som 'din krop ser rædselsfuld ud', spørger den 35-årige Polizzi i sin video.

- Hvis I synes den slags, hvis I vil dømme folk på deres udseende og kroppe, så hold det til jeres røvhulstanker inde i hovedet. Eller ring til din røvhulsven, hvis du vil sludre om andres vægt. Men lad være med at kommentere på nettet.

Nicole Polizzi prøver at forklare dem som måtte skrive grimme ting, at 'folk er følsomme. Særligt folk med spiseforstyrrelser og problemer med, hvordan de ser sig selv'.