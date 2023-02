Stjerne i kæmpe sviner: 'Fucking idioter'

Nutidens popstjerner er nogle fucking idioter.

I hvert fald, hvis du spørger den britiske sanger Noel Gallagher.

I et radiointerview med den hollandske radiostation Kink raser han mod nutidens popstjerner - og særligt én popstjerne fremhæver han som særlig idiotisk.

Nemlig den anden britiske sanger Sam Smith, der står bag sange som 'Stay With Me', 'I'm Not the Only One' og senest 'Unholy'.

Det skriver det britiske medie, NME.

En 'uncool' popstjerne

Noel Gallagher, der nok er bedst kendt i rollen som sanger i rockbandet Oasis, udtrykte i radiointerviewet vrede over, at nutidens hitlister er domineret af popmusik.

- Popmusik kan være udmærket, hvis sangeren er cool. Desværre er de fleste popstjerner i dag bare nogle fucking idioter, siger han i interviewet.

Da han derefter blev spurgt, hvem der er en 'uncool' popstjerne for tiden, pegede han på sangeren Sam Smith.

Og da han bliver spurgt hvorfor, svarer han kort: 'Kig på ham!'

Anklaget for satanisme

Og netop sætningen 'Kig på ham' har også vakt opsigt.

Sam Smith meddelte nemlig i september 2019, at de identificerer sig som nonbinær og bruger pronomenerne de/dem i stedet for han/ham.

Vi kommer derfor nok ikke til at høre en duet mellem de to sangere lige foreløbigt, efter at Noel Gallagher først har fremhævet Sam Smith som en af nutidens idiotiske popstjerner og herefter fejlkønnet dem.

Sam Smith kan med god grund nok også være ligeglad. I efteråret skrev sangeren og Kim Petras historie, da de som de første nonbinære og transkønnede nogensinde toppede den amerikanske Billboard-hitliste med deres sang 'Unholy'.

Det var også den sang, de optrådte med til Grammy Awards tidligere på året, der endte med at skabe røre i den republikanske andedam, hvor duoen blev anklaget for at promovere satanisme.

Sam Smith og Kim Petras Grammy-optræden er ikke faldet i god jord hos republikanske politikere. Foto: Emma McIntyre/Getty Images

