Stjerne i shitstorm: Nu undskylder han

Det var med de helt store gloser som 'jeg elsker dig, Italien', at 'Aquaman'-stjernen Jason Momoa gik til tasterne på Instagram og delte flere billeder og videoer fra sit besøg i Det Sixtinske Kapel i Vatikanstaten.

Det lyder ret uskyldigt, hvis det da altså ikke var, fordi en blitz kan ødelægge kunstværkerne, og det derfor er strengt forbudt at tage billeder derinde.

Opslagene har da også affødt en række vrede kommentarer fra fans.

'Vi, almindelige mennesker, må ikke filme inde i Det Sixtinske Kapel,' skrev en.

'Vi kan ikke tage billeder derinde, men selvfølgelig må berømtheder. Intet imod Jason (jeg elsker ham), men det er ikke fair,' skriver en anden.

Og de mange kommentarer fik Jason Momoa til at lave en story, hvori han beklager, skriver New York Post.

I den fortæller han, at det ikke var hans hensigt at være respektløs over for andres kultur og undskylder.

- Jeg vil aldrig være respektløs mod andres kultur. Hvis jeg var det, vil jeg gerne undskylde. Det var ikke min hensigt. Jeg betalte for et privat øjeblik og gav en fin donation til kirken. Jeg er virkelig ked af, hvis jeg har stødt nogen, sagde Momoa blandt andet i sin story.

'Aquaman'-stjernen har haft et hårdt år indtil videre. I januar offentliggjorde han og skuespiller Lisa Bonet, at de efter 16 år sammen har valgt at gå hver til sit.