Stjerne i sorg: Fem måneder gammel søn er død

Nick Cannon gennemlever netop nu enhver forælders værste mareridt.

I weekenden mistede han sin fem måneder gamle søn, Zen, der blev ramt af en tumor i hjernen. Det fortæller han tirsdag i 'The Nick Cannon Show', skriver flere medier - heriblandt Daily Mail og CNN.

- Det er hårdt, fortæller skuespilleren og tv-værten i programmet, mens han bryder grædende sammen,

Nick Cannon fortæller, at han blev ramt af tumoren, da han var to måneder gammel, og den udviklede sig hurtigt i løbet af thanksgiving, og hurtigt stod det klart, at det var alvorligt. Weekenden tilbragte han i Californien, hvor han fik de sidste oplevelser med den fem måneder gamle dreng.

Søndag tog de en tur på stranden, hvor han holdt sønnen for sidste gang, inden han døde kort efter.

- Vi fik ikke kun set solen stå op, vi fik også set solen gå ned, siger han i programmet og fortsætter:

- Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle klare det her i dag. Men jeg ville sørge med min familie.

Da Zen kom til verden tidligere i år, blev Nick Cannon far til syv. Sønnen har han med Alyssa Scott, mens hans seks andre børn er med tre andre kvinder - heriblandt to med sangeren Mariah Carey, som han var gift med i otte år.