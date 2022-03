Stjerne i sorg: Seks teenagepiger dræbt i ulykke

45-årige Blake Shelton hylder nu ofrene i tragisk ulykke, der kostede seks kvindelige gymnasieelever livet.

Ulykken skete tirsdag i Tishomingo i Oklahoma, hvor countrystjernen bor på en ranch sammen med sin kone, Gwen Stefani.

'I kølvandet på gårsdagens utænkelige ulykke i vores lille by Tishomingo har vi som samfund alle været i chok og sønderknust', skriver Shelton i en besked til People.

Blake Shelton mistede selv sin dengang 24-årige bror, Richie, i en trafikulykke i 1990.

Gwen Stefani og Blake Sheldon i 2019. Foto: Faye Sadou / Ritzau Scanpix

'Jeg kender personligt til, hvor hårdt det er pludselig at miste en elsket i en trafikulykke. Men vores samfund er stærkt og er gået sammen for at støtte og slå vores arme om de familier og venner, som lider mest', skriver Shelton.

De seks teenagepiger omkom, da de stødte sammen med en lastbil. Foto: JOHNSTON COUNTY OKLAHOMA SHERIFF / Ritzau Scanpix

De seks dræbte piger var alle elever på Tishomingo High School og mellem 15 og 17 år.

Ulykken skete i et kryds U.S. Highway 377-State Highway 22, hvor pigerne, som var kørende i Chevrolet Spark, stødte sammen med en lastbil, da de ville hente frokost udenfor skolen, skriver NBC.