Stjerne i stor sorg efter dødsfald

'Iron Man' og 'Avengers'-stjernen Robert Downey Jr. er i sorg. For to dage siden mistede han nemlig en af sine bedste venner i en tragisk bilulykke - sin assistent gennem flere år, Jimmy Rich.

Det fortæller han i et opslag på sin Instagram-profil.

'Det her er ikke en nyhed. Det her er en tragedie. Jimmy Rich var min bror, min højre hånd og en onkel til mine børn,' skriver han i opslaget og fortsætter:

'Jimmy Rich har altid været der for mig gennem min karriere, mit liv og mit comeback.'

De to har arbejdet sammen og kendt hinanden siden 2003.

Kendte i sorg

Det er ikke kun Robert Downey Jr, der har haft en nær relation til den nu afdøde hjælper på blandt andet 'Iron Man', 'Avengers: Endgame' og 'Spider-man: Homecoming'.

I kommentarsporet på Downeys opslag er der flere store Hollywood-personligheder, der udtrykker deres medfølelse.

'Sikke en tragedie. Sådan en god mand. Det er med stor sorg i hjertet at høre, at Jimmy ikke er blandt os længere,' skriver Mark Ruffalo, der blandt andet er kendt for at spille hulk i 'Avengers' og læge i 'Shutter Island'.

Mark Ruffalo og Robert Downey Jr. i filmen 'Avengers: Age of Ultron'. Foto: AP

'Hjerteskærende. Han var sådan en god mand,' skriver Jack Black, der ud over at være kendt for at spille den musikglade svindler i 'School of Rock' også har succes med sit band Tenacious D.

Også Chris Pratt, der er kendt for at spille sammen med Jennifer Lawrence i filmen 'Passengers' og for altid at have en kæk bemærkning, udtrykker sin medfølelse.

'Jeg er så ked af det. Mine tanker går ud til hans familie og venner. Han var sådan en god fyr.'

Jimmy Rich blev 52 år gammel.