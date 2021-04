Stjerne i stor sorg

Stjerneskuespilleren Mark Wahlberg har mistet sin mor, Alma Wahlberg.

Det skriver han i et opslag på Instagram, hvor også stjernens brødre har delt opslag om moderen.

Ingen af brødrene skriver noget nærmere om, hvad dødsårsagen er, men ifølge mediet Page Six havde hun 'kæmpet med en sygdom' og blev 78 år gammel.

Ved opslaget har Mark Wahlberg delt teksten 'Min Engel. Hvil i fred'.

Broderen Donnie har i stedet valgt at dele en længere nekrolog, som han afslutter med at skrive 'det er tid til at hvile i fred, mor.'

Den 49-årige skuespiller Mark Wahlberg har utallige store film på cv'et, som blandt andet har budt på en oscar-nominering for bedste birolle i filmen 'The Departed' af Martin Scorsese.

Han har derudover medvirket i hits som filmene om bjørnen 'Ted' og 'Transformers'-serien.