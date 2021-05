Stjerne idømt behandling efter tyverisag

'Transformers'-stjernen Shia LaBeouf er af en dommer blevet beordret at gå i terapi for at lære at håndtere sin vrede.

Det sker ifølge flere medier blandt andre Page Six efter en sag, hvor han sidste sommer blev tiltalt for vold og tyveri. Ifølge tiltalen overfaldt han en mand og stjal hans hat.

Dommerens beslutning lyder dog, at tiltalen vil blive droppet, og LaBeouf vil kunne undgå fængselsstraf, hvis han i løbet af de næste 12 måneder gennemfører det behandlingsprogram, der er blevet lagt frem.

Ifølge anklageren, som Page Six har talt med, består det af en terapi-session om ugen med fokus på vredeshåndtering. Derudover skal han holde sig fra at begå nye forseelser samt at købe eller håndtere våben.

Sagsøgt for vold

Sagen er ikke den første, der tyder på, at LaBeouf har problemer med at kontrollere sit temperament.

Sidste år blev han af sin ekskæreste, sangeren FKA twigs med det borgerlige navn Tahliah Barnett, sagsøgt for vold.

Hun har blandt andet beskrevet, hvordan Shia LaBeouf på en køretur truede med, at han ville køre galt, hvis ikke hun sagde, at hun elskede ham.

På samme køretur tog han angiveligt kvælertag på hende, råbte af hende og kastede hende ind i bilen, da hun på et tidspunkt forsøgte at komme væk fra ham.

Efterfølgende dukkede flere beretninger om voldelig adfærd fra den 34-årige stjerne frem på sociale medier.

Skuespilleren har selv afvist enkelte af anklagerne mod ham og begrundet sin opførsel med, at han lider af PTSD og alkoholisme.

Han har dog erkendt, at han har brug for hjælp til vredeshåndtering.