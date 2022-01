Stjerne indrømmer: - Det var dårlig smag

I 2020 gik en masse store stjerner sammen i en video for at synge 'Imagine' af John Lennon i et forsøg på at muntre befolkningen op under de første coronanedlukninger - men ikke alle var lige begejstret for initiativet.

Og nu indrømmer initiativtageren bag den famøse fællessang, Gal Gadot, at videoen var 'dårlig smag'.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Stjerner som Natalie Portman, Sia, Jimmy Fallon og Norah Jones tog del i stuntet, men forsøget på solidarisk fællessang gik altså ikke rent ind hos folk hjemme i coronastuerne.

Videoen modtog nemlig en del kritik efterfølgende fra folk på sociale medier, der fandt det tonedøvt, at rige superstjerner sang fra isolation i deres palæer, situationens alvor taget i betragtning.

Ikke rigtige timing

I et interview med InStyle fortæller Gal Gadot, at videoen var fyldt med gode intentioner, men at den var dårlig timing.

- Pandemien var nået til Europa og Israel før den kom hertil (USA red.). Jeg så, hvor det hele bar hen, forklarer den israelske skuespiller og fortsætter:

- Men det var ikke den rigtige timing, og det var ikke den rigtige ting. Det var dårlig smag. Kun gode intentioner, men nogle gange rammer man ikke 'bulls eye'.

Videoen, der er blevet afspillet mere end ti millioner gange, kan du se herunder.