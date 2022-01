Stjerne kæmper for fængslet kyllingetyv: Løslad ham

Jay-Z og Team Roc forsøger at få løsladt Valon Vailes, der i 2007 blev dømt for at sælge marihuana

Siden 2007 har Valon Vailes siddet fængslet, efter at han blev idømt 20 års fængsel for at stå bag salget af mere end ét ton marihuana. Men der skal han ikke sidde meget længere, hvis det står til Jay-Z.

Rapperens Team Roc, der er en del af hans firma Roc Nation, har nemlig kastet sig ind i kampen for at få 56-årige Vailes løsladt. Det skriver flere medier, heriblandt TMZ, ligesom Team Roc også selv omtaler kampen i en række opslag på Twitter.

TMZ er i besiddelse af retsdokumenter, som advokaten Alex Spiro, der er fra Team Roc, har indsendt. Her lyder det fra Spiro, at Valon Vailes møder kravene for en tidlig løsladelse.

Myndighederne har dog indtil nu nægtet ham løsladelsen, blandt andet med den begrundelse, at han i løbet af fængselstiden er blevet taget i at stjæle rester af kylling fra kantinen tilbage til sin celle. Derudover har han brugt en del af sin fængselsdragt som træningsudstyr, hvilket han også bliver straffet for nu.

Men ud over disse småforseelser mener Team Roc altså, at Valon Vailes har været en mønsterfange i mere end 14 år, og advokaten opfordrer derfor dommeren til at reducere hans straf til den periode, som han allerede nu har afsonet.

56-årige Valon Vailes har en psykisk syg bror, der har brug for en, der kan tage sig af ham. Det gjorde brødrenes mor ifølge advokaten, indtil hun døde i 2020.

Det var Vailes selv, der sidste år rakte ud til Jay-Z og bad om hjælp. Han sendte ifølge TMZ et brev, hvori han udtrykte sin frustration over, at han sad fængslet for at sælge noget, som store virksomheder nu tjener milliarder på at sælge qua legaliseringen af marihuana i flere stater rundtomkring i USA.

Den frustration har Jay-Z altså tilsyneladende fuld forståelse for. Men tiden vil vise, om hans støtte hjælper.

