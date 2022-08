Stjerne lader brysterne tale: Bh-størrelsen bestemmer babyens navn

Chrissy Teigen fortæller med et glimt i øjet, at hun vil lade sin bh-størrelse bestemme, hvilket bogstav hendes kommende søn eller datters navn skal begynde med

Hvordan finder man det helt perfekte navn til sin nyfødte?

Den gravide model og tv-personlighed Chrissy Teigen, skriver på Instagram, at hun vil lade sin bh-størrelse afgøre, hvad barnets navn skal starte med.

'Vil navngive min baby med det bogstav, hvor mine bryster stopper med at vokse. Ligner et 'g', måske et 'h', joker Teigen, der danner par med sangeren John Legend.

Virvar af følelser

Parret offentliggjorde i starten af august på Instagram, at de venter deres fjerde barn.

'De seneste år har været et virvar af følelser for at sige det mildt, men nu har lykken fyldt vores hjem og hjerter igen', skrev Chrissy Teigen i opslaget til sine mere end 38 mio. følgere med henvisning til den tragedie, parret for omtrent to år siden stod i.

Her mistede de efter 20 ugers graviditet sønnen Jack i en spontan abort, og siden har de måttet kæmpe med fertilitetsbehandling for at få drømmen om en familieforøgelse til at blive til virkelighed.

Chrissy Teigen og John Legend har i forvejen datteren Luna Simone på seks år og sønnen Miles Theodore på fire år.

Parret blev gift i 2013.