Stjerne levede i frygt i årevis

Tyverne var ikke altid fulde af fest og farver for den britiske sanger Rita Ora.

I et stort interview med The Sun fortæller hun, at hun i en årrække kæmpede med angst for at få brystkræft, fordi hendes mor blev diagnosticeret med den frygtede sygdom.

- Kræft påvirker os alle samme. Min mor har kæmpet mod det to gange, og jeg har haft en masse forskellige følelser omkring det. Jeg følte et kæmpe ansvar for at tage mig sammen og blive et stærkt ungt menneske. Jeg ville beskytte min mor, siger hun.

Hun fortæller, at selvom hun er blevet tjekket og ikke har genetisk anlæg for brystkræft, er hun stadig angst - både på sine egne og sin mors vegne.

Rita Ora er kendt som en af dommerne i det britiske 'X Factor'. Foto: PR Foto

- Selv nu, når min mor går til undersøgelser, bliver jeg mindet om alle de forskellige følelser, man har, når man venter på resultatet, og den frygt man kan føle. Alle har en metode til at håndtere deres følelser, og jeg tror på terapi - det har i hvert fald hjulpet mig en hel del, siger hun.

Fik angstanfald

Og det er ikke kun følelser og tanker, Rita Ora har kunnet mærke som konsekvens af hendes mors kræftsygdom.

Hun har flere gange oplevet egentlige angstanfald, som føltes enormt fysiske, siger hun til mediet.

- Da jeg var yngre, vidste jeg ikke, hvad et angstanfald var. Jeg tror ikke, der er mange teenagere, der ved, hvad det er. Man kan ikke trække vejret, ens bryst føles stramt, og man mister sit syn - man går ind i et ormehul, og det kommer alt sammen af personlige oplevelser, siger hun.

For at holde sin angst i skak, bruger den nu 30-årige sanger meditation, og så sørger hun for at motionere jævnligt.

Rita Ora er kendt for sange som 'Your Song' og 'Let You Love Me', og så har hun desuden været dommer i det britiske 'X Factor'.