Stjerne om corona: - Bliver frarøvet de sidste år

De fleste kender ham nok som Gandalf i 'Ringenes Herre' eller Magneto i 'X Men', men Ian McKellen har en lang og flot karriere bag sig som skuespiller i både teater og film.

Særligt teaterscenen ligger dog den 82-årige skuespillers hjerte nær, hvor han blandt andet har gjort sig som Macbeth og i øjeblikket er aktuel som Hamlet.

Men i et interview med The Daily Telegraph fortæller han, at det har været et hårdt år for ham.

På grund af coronapandemien har langt de fleste teaterscener nemlig været lukket ned, og derfor har han ikke kunnet gennemføre det arbejde, han elsker at lave.

- Det her år har været meget hårdt. Jeg tror, du ville få det samme at vide af Maggie Smith eller Judi Dench - tanken om ikke at arbejde er skræmmende. Fordi vi er på vej mod slutningen af vores liv, er det hårdt at blive frarøvet de sidste år med den mulighed, siger han.

Bliver godt igen

Ian McKellen forventer, at det bliver en positiv tid for teatrene, når verden igen åbner op. Der er nemlig behov for, at mennesker kommer ud og ser hinanden, mener han.

- Jeg tror, teatrene kommer tilbage stærkere end nogensinde før.

- Hvorfor? Hvis du tager forbi det kongelige teater, Windsor, bliver det min stemme, du hører, som kommer fra min strube og rammer dine trommehinder. Vi er sammen, og mennesker længes efter at være sammen, det er derfor, så mange af os har det forfærdeligt i øjeblikket, siger han.

Ian McKellen har tidligere i pandemien doneret over 300.000 kroner til en fond, der skal redde teatermedarbejderes arbejde under nedlukningen.