Stjerne omkom i tragisk ulykke: Nu er der nyt

Det rystede Hollywood og trak avisoverskrifter verden over, da skuespiller Anne Heche var involveret i en voldsom bilulykke, der endte med at koste hende livet.

Skuespilleren, der er kendt fra film som 'Donnie Brasco' og 'Six Days Seven Nights', bragede i sin bil ind i et hus, hvilket fik bilen til at bryde i brand. Den 53-årige stjerne sad fanget i flammerne i en halv time og døde efter en uges tid som følge af skaderne fra ulykken.

Allerede kort efter tragedien florerede mistanker mod stjernen om, at hun skulle have været påvirket af narkotika under kørslen. Men først nu er resultaterne af obduktionsrapporten klar.

Og ifølge det amerikanske medie People, der har fået indsigt i rapporten, viser testen af Anne Heche, at hun ikke var påvirket af narko.

Der var spor af både kokain og cannabis i hendes blod og urinprøver fra tidligere brug, men rapporten slår fast, at hun hverken har været påvirket af det ene eller det andet, da hun kørte galt.

Anne Heche sad fanget i sin brændende bil i omtrent en halv time, før hun kunne reddes ud. Foto: Ritzau Scanpix

Retssager efter død

Siden Anne Heches tragiske dødsfald har der ikke været stille om boet.

I første omgang måtte hendes 20-årige søn, Homer Heche Laffoon, efter tabet af sin mor gå rettens vej for at sikre sig sin del af arven, fordi Anne Heche aldrig havde fået skrevet et testamente.

Senest har kvinden, der boede i det hus, som Anne Heche kørte frontalt ind i, sagsøgt Hollywood-stjernens bo, fordi hun siden ulykken har været hjemløs og desuden dybt traumatiseret af den voldsomme hændelse.

Anne Heche havde en lang karriere på tv og film bag sig. Hun vandt blandt andet en Emmy for sin rolle i serien 'Another World'.

Hun havde desuden roller i film som 'Donnie Brasco', 'Six Days Seven Nights', 'Wag the Dog' og Gus Van Sants genindspilning af Hitchcock-klassikeren 'Psycho'.

