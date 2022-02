Stjerne overrasker: Skifter navn

Kelly Clarkson skal ikke længere hedde netop det. Hun har nemlig valgt at ændre sit navn

Kelly Clarkson har valgt at fjerne det efternavn, hun ellers er kendt under, og i fremtiden vil hun blot hedde Kelly Brianne, som i dag er hendes mellenavn.

Det skriver US Weekly på baggrund af retsdokumenter.

39-årige Kelly Clarkson skriver i dokumenterne, som blev indgivet til retten 14. februar, at hun har et ønske om at få fjernet sit efternavn, fordi hendes nye navn 'mere fuldendt reflekterer, hvem jeg er', lyder det.

Det kræver dog et retsmøde at få navnet ændret, og det er sat i kalenderen til 28. marts, hvor hun altså kan få sit ønske om et nyt navn indfriet.

Dyr skilsmisse

For lidt over et halvt år siden blev Kelly Clarksons skilsmisse fra eksmanden Brandon Blackstock endelig gennemført, og det blev en dyr en af slagsen.

Her blev det nemlig afgjort, at hun skulle betale, hvad der svarer til 1,2 millioner danske kroner om måneden i børne- og ægtefællebidrag.

Parret blev gift i 2013 og har to børn sammen.

Kelly Clarkson blev verdenskendt i 2002, da hun vandt den allerførste udgave af talentshowet 'American Idol'.