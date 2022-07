Stjerne poserer topløs

64-årige Sharon Stone har delt et billede af sig selv på Instagram, hvor hun posere topløs

Den verdenskendte skuespiller Sharon Stone overlader ikke meget til fantasien i et opslag på Instagram.

Til sine 3,2 millioner følgere på platformen har hun nemlig delt et opslag, hvor hun topløst poserer udendørs på en terrasse med et håndklæde over skuldrene.

Teksten til opslaget lyder:

'Taknemmeligt uperfekt på en perfekt dag'.

Det opslag har i den grad affødt reaktioner, og i skrivende stund har hun fået mere end 182.000 likes på billedet.

I kommentarfeltet vælter det ind med beskeder fra Sharon Stones kendis-venner, som alle tilsyneladende er helt oppe at køre over billedet af den i dag 64 år gamle skuespiller.

'Smuk som altid', skriver Angie Stevenson, mens Paulina Porizkov noget mere poetisk skriver:

'Og som en gudinde griner hun af de dødelige', efterfulgt af en emoji, der blinker.

Sharon Stone har en stor karriere bag sig i Hollywood, hvor hun også har fået en stjerne på Hollywoods legendariske 'Walk of Fame'. Foto: Jonathan Bjerg Møller/POLFOTO

I øjeblikket er Sharon Stone aktuel i tv-serien 'Flight Attendant' på HBO Max, der har Kayley Cuoco i hovedrollen.

Hun er bedst kendt for sin legendariske rolle i filmen 'Basic Instinct', der på dansk fik titlen 'Iskoldt begær', mens hun nogle år senere blev nomineret til en Oscar for sin rolle i Martin Scorseses film 'Casino'.