Stjerne-rapper og hustru efterforskes for voldtægt

Flere kvinder beskylder Rapperen T.I. og hans hustru for at have bedøvet og voldtaget dem. Nu har politiet åbnet en efterforskning i en af sagerne

Rapstjernen T.I. og hans hustru, Tameka Harris, efterforskes nu af politiet.

Det skriver The New York Times.

Efterforskningen blev åbnet tirsdag, efter en række kvinder har beskyldt parret for at have bedøvet og voldtaget dem.

Kvinden, som politisagen omhandler, mødtes virtuelt med politiet fra Los Angeles i sidste måned, hvor hun fortalte om sagen, der fandt sted i 2005. Det fortæller hendes advokat, Tyrone Blackburn, som også repræsenterer flere af de andre kvinder, der retter beskyldninger mod ægteparret.

Tidligere har New York Times talt med kvinden, som ønsker at være anonym for at beskytte sin familie. Hun fortalte til mediet, at hun mødte rapperen og hans hustru i et VIP-afsnit på en natklub i Los Angeles.

Her tilbød Tameka Harris hende en slurk af sin drink, og kvinden mente efterfølgende, at det var her, hun blev bedøvet med et stof. Derefter blev hun ifølge anklagen voldtaget af parret på et hotelværelse.

Nægter sig skyldige

T.I., der har det borgerlige navn Clifford Harris, og hustruen Tameka Harris nægter sig skyldige i alle anklager.

Forældelsesfristen på voldtægtssager i Los Angeles er ifølge New York Times ti år, men der kan være betingelser i sagerne, som gør, at de kan efterforskes længere.

Det gjorde man eksempelvis i efterforskningen af film-producenten Harvey Weinstein.

Politiet i Los Angeles har nægtet at kommentere sagen yderligere over for mediet, men de bekræfter, at sagen er aktiv og efterforskes.