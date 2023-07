Stjerne raser: - I tog en Oscar fra mig!

Samuel L. Jackson har ikke tilgivet producerne på den mindeværdige film 'A Time to Kill', at de fravalgte en helt central scene med ham. Han mener, det har kostet ham verdens fineste filmpris

En ung Matthew McConaughey er måske nok den, der som effektiv forsvarsadvokat imponerer mest i den mindeværdige film 'A Time to Kill' om en fars kamp for retfærdighed, efter at en lille pige er blevet slået halvt ihjel af nogle Ku Klux Klan-medlemmer.

Men Samuel L. Jackson kunne bestemt også være sin rolle bekendt som faderen til det stakkels offer.

Faktisk var han så god i rollen, at han burde have vundet en Oscar-statuette for den, mener skuespilleren selv.

I hvert fald hvis han havde fået lov til at vise verden sit skuespiltalent og sin blændende præstation i alle indspillede scener med ham på sættet.

Problemet er bare, at en del af scenerne med ham siden blev ofret i klipperummet, og dermed fik hverken filmfans eller filmkritikere - og dermed ej heller Oscar-komiteen det år - mulighed for at se, hvordan hans fulde præstation var.

Det faktum har kostet ham en Oscar, mener skuespilleren nu. Det fortæller han i magasinet Vulture i et stort interview.

- De ting, de tog ud, forhindrede mig i at få en Oscar. Virkelig, motherfuckers? Har I lige taget det lort fra mig?, lyder svadaen således i dag.

Matthew McConaughey og Samuel L. Jackson spiller klient og forsvarer i den fremragende film fra 1996. På rollelisten er også bl.a. Kiefer Sutherland, Donald Sutherland og Sandra Bullock. Foto: Warner Brothers/Ritzau Scanpix

Han fortsætter:

- Den første dag, hvor jeg arbejdede på den film, holdt jeg en tale i et værelse med en skuespiller, og hele filmholdet var i tårer, da jeg var færdig. Jeg tænkte, 'okay - jeg gør det godt'. Men det lort er ikke med i filmen! Og jeg ved, hvorfor det ikke er det. For det var ikke min film, og de havde ikke til hensigt at gøre mig til en stjerne.

Er aldrig lykkedes

Samuel L. Jackson har da heller ikke vundet en Oscar-statuette for en af sine mange andre film siden dengang i 1996, hvor det altså glippede. Faktisk står han noteret for hele 199 roller i alt på filmsiden IMDB.

Han raser videre i interviewet:

- Det var en af ​​de første gange, jeg så det lort ske. Der er ting, jeg har gjort i andre film, hvor jeg også har tænkt: 'Vent et øjeblik. Hvorfor tog du det øjeblik ud af filmen?' Svaret er, at lige netop det øjeblik i filmen er større end filmen, fnyser han.

Samuel L. Jackson har tidligere været nomineret til en Oscar for sin rolle i 'Pulp Fiction'. Den vandt han ikke.

I fjor blev han dog hædret med en æres-Oscar, men den gives for et langt liv i filmverdenen og ikke en specifik rolle.