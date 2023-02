Stjerne raser: - Rend mig i røven!

Chris Brown har stadigvæk svært ved at komme sig over, at folk ikke gider glemme hans mørke fortid

Internettet glemmer aldrig, og det irriterer tilsyneladende stadig den verdenskendte R&B-hitmager Chris Brown.

Det 33-årige popidol er i hvert fald godt og grundigt træt af, at folk ikke glemmer dengang, han bankede sin daværende kæreste, Rihanna. I en serie af stories på Instagram lægger sangeren således ikke skjul på, hvad han tænker om sine kritikere.

’Hvis I stadig hader mig efter en fejl, jeg begik, da jeg var 17 år gammel, kan I rende mig i røven! Jeg er fucking 33! Jeg er så træt af jer, som bliver ved med køre med den narrativ.’

Brown fulgte efterfølgende op med at poste en række billeder af mandlige og kvindelige hvide kendisser, der også er blevet dømt for vold mod deres partnere.

’Hvor er cancelkulturen henne, når det drejer som om alle de her hvide kunstnere, som tæsker løs på deres kærester og giver kællinger aids?'

Alle andre end Chris Brown

Chris Browns online vredesudbrud sker formentlig i forbindelse med en storm af kritiske kommentarer på nettet, efter at kollegaen Chloe Bailey annoncerede en ny sang, som hun har lavet i samarbejde med Chris Brown.

’Var Usher ikke ledig????’

’Chloe, jeg elsker din musik, men for min egen samvittigheds skyld kan jeg ikke streame denne her sang. Det stoppede ikke med Rihanna.’

’HOLD DIG VÆK FRA HENDE,’ lyder det fra nogle af kommentarerne med over flere hundrede likes på Chloe Baileys Instagram-opslag.

Chris Brown blev i juni 2009 dømt for vold mod sin partner, Rihanna, og blev idømt fem års betinget fængsel. Det skulle dog vise sig langtfra at være den sidste anklage for ulovligheder, popsangeren ville møde.

Flere gange siden har han været anholdt og anklaget for forbrydelser som vold og voldtægt.

