Stjerne reagerer: 'Mit hjerte er knust'

Hollywoodstjernen Jason Momoa kan i øjeblikket som resten af verden følge de massive ødelæggelser, der har ramt den hawaiianske ø Maui som følge af skovbrand.

Men modsat de fleste andre har den 44-årige 'Aquaman'-stjerne en personlig aktie i tragedien. Han er nemlig født og opvokset i Hawaii.

Jason Momoa er kendt fra 'Game of Thrones' og 'Aquaman'.

Det har fået ham til at gå til tasterne i et opslag på Instagram, hvor han opfordrer til, at man gør, hvad man kan for at hjælpe beboerne.

'Vi er ødelagte, og mit hjerte er knust over det, der har ramt vores venner og familie på Maui, som er er berørt af de seneste dages skovbrande', skriver Momoa i et langt opslag.

Ligner krigszone

I opslaget deler Jason Momoa billeder og video af katastrofen, som indtil videre har kostet mindst 53 mennesker livet.

Over for nyhedsbureauet AFP har flere turister beskrevet ødelæggelserne på Maui som noget, der minder om en krigszone.

Skovbrande har opslugt, hvad der engang var populære feriedestinationer på Hawaii. Foto: County Of Maui/Reuters

- Da vi kørte igennem Lahaina lignede det en krigszone, har canadiske Brandon Wilson, der fejrer sølvbryllup på øen, fortalt til AFP.

Lahaina er normalt en populær turistby på Maui. Den er epicenter for den voldsomme skovbrand.

- Det ligner virkelig, at der er nogen, der er kommet forbi og har bombet hele byen. Den er fuldstændig ødelagt. Det var virkelig hårdt at overvære, siger den canadiske turist ifølge nyhedsbureauet.