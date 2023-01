Stjerne risikerer erstatningssag: Familien tjente penge på slaver

Da skuespilleren Benedict Cumberbatch skulle spille plantageejer i den Oscar-belønnede film '12 Years a Slave', kunne han blot kigge lidt i familiens historiebøger for at finde inspiation.

Hans familie tjente således i løbet af det 18. og 19. århundrede formuer på at eje slaver på Barbados, og nu overvejer myndighederne på stedet at kræve erstatning fra efterkommerne.

Det skriver Aftonbladet.

Det var Joshua Cumberbatch, som i 1728 købte en plantage på den nordlige del af øen, der blev hjem for i alt 250 slaver indtil afskaffelsen af slaveriet 100 år senere.

Aftonbladet skriver videre, at Cumberbatch-familien ved afskaffelsen blev kompenseret med 30 mio. kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Benedict Cumberbatch som William Ford over for Chiwetel Ejiofor som Solomon Northuo i storfilmen '12 Years a Slave', der storhittede på verdensplan i 2013. Foto: Ritzau Scanpix

Det er britiske The Telegraph der oprindeligt skrev historien. Her udtaler David Denny, generalsekretær for den caribiske bevægelse for fred og integration, sig om sagen: .

Annonce:

- Alle efterkommere af hvide plantageejere, som nød godt af slavehandlen, bør anmodes om at betale erstatning - inklusive Cumberbatch-familien. Pengene skulle bruges til at omdanne den lokale klinik til et hospital, støtte skoler og forbedre infrastruktur og boliger.

Benedict Cumberbatch har tidligere selv udtrykt beklagelse over sin families forbindelser til slaveri.

Derudover blev han i sin tid opfordret af sin mor til at optræde som skuespiller under dæknavn og ikke Cumberbatch, da hun var bekymret for, om familiens fortid og belastede navn ville skade ham.

Det efterkom han dog som bekendt ikke.

Derfor kan Qatar købe alt: Fra fattige fiskere til milliardærer