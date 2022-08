Stjerne sætter instruktør på plads: - Du fyrede mig ikke!

Shia LeBeouf gider ikke finde sig i, at instruktør Olivia Wilde turnerer med en forklaring om, at hun fyrede ham og erstattede ham med Harry Styles. Han gik selv, mener den skandaliserede skuespiller

Tonen er sober, men sindene i kog i en tvist på ord og handlinger lige nu mellem en kendt instruktør og en kendt skuespiller i Hollywood.

Det drejer sig om problembarnet Shia LeBeouf, der beskylder filminstruktør Olivia Wilde for at lyve og give omverdenen indtryk af, at han blev fyret som skuespiller fra hendes kommende film.

Wilde har signaleret, at hun skiftede LeBeouf ud, fordi han var besværlig at have med at gøre.

LeBeouf mener derimod, at han selv skred fra filmproduktionen.

Forvirret? Det bliver værre endnu, for forhistorien er kompleks.

Afløst af Harry Styles

Det var meningen, at LeBeouf skulle kaste stjernestøv over filmen 'Don't Worry Darling', som gik i produktion i 2020 og som Olivia Wilde instruerer.

Den får her i 2022 snart premiere, men inden optagelserne gik i gang, fortrød Olivia Wilde angiveligt sit cast af den skandaleombruste LeBeouf og hyrede i stedet sanger og charmør Harry Styles til jobbet.

Dels ønskede hun angiveligt, at skuespillerne skulle være yngre, og dels frygtede hun for de øvrige skuespilleres velbefindende og sikkerhed, fordi Shia Lebeouf befandt sig i en personlig krise på det tidspunkt med alkohol, indre dæmoner og underlig adfærd.

- Jeg siger det her som en, der beundrer hans arbejde, men hans proces var ikke befordrende for den troværdighed, jeg efterspørger i mine produktioner. Han har en arbejdsproces, der på nogle måder ser ud til at kræve en vis 'kampenergi', og jeg tror ikke personligt på, at det er befordrende for de bedste skuespiller-præstationer, lyder det fra Olivia Wilde til mediet Variety i denne uge om sit farvel til LeBeouf.

Hun fortsætter:

- Jeg tror på, at man skal skabe et sikkert, tillidsfuldt miljø, og at det er den bedste måde at få folk til at lave deres bedste arbejde. I sidste ende er mit ansvar over for produktionen og castet at beskytte dem. Det var mit job, udtaler Wilde.

At LaBeoufs tidligere partner FKA Twigs lagde sag an mod den 38-årige skuespiller for psykisk og seksuelt misbrug i samme periode, var tungen på vægtskålen for Olivia Wilde.

- Da det blev afsløret, blev jeg virkelig bekymret for hans opførsel, siger hun til Variety.

Egen beslutning

Interviewet har dog nu fået Shia LeBeouf op i det røde felt, for ifølge ham var det altså hans egen beslutning at smutte.

Ifølge ham havde han 16. august 2020 et møde med Olivia Wilde, og morgenen efter endte han med at sige op - blandt andet fordi skuespillerne ikke fik nok tid til at øve.

Det understøtttes af nogle videoer og tekstbeskeder, han har sendt Variety, hvor Olivia Wilde giver indtryk af, at 'hun ikke er klar på at opgive hans medvirken endnu, men at hun ikke vil tvinge ham til at være med i sin film'.

Sagen har nu fået Shia Lebeouf til at sende en email til Olivia Wilde, ligesom han har sendt en kopi af selvsamme til Variety, hvor han blandt andet skriver:

'Det, der har givet anledning til denne email, er din seneste historie i Variety. Jeg blev aldrig fyret, Olivia. Det er ikke sandheden. Og selvom jeg fuldt ud forstår det attraktive i at komme ud med den her historie på grund af den omtale, det giver i det sociale medielandskab, så er det ikke sandheden. Så jeg beder ydmygt om, at du retter fortællingen, så godt du kan'.

