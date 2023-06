Stjerne savnet siden januar: Ny udmelding fra politiet

Julian Sands har nu været forsvundet i et halvt år, så det er formentlig et lig mere end en levende person, man nu atter forsøge at finde efter længere tids pause i eftersøgningen

Den britiske skuespiller og ivrige vandrer Julian Sands har været forsvundet siden januar, efter at han tog på hikingtur i San Gabriel-bjergene nordøst for storbyen Los Angeles, hvor han bor til daglig.

Eller rettere: boede. Julian Sands forventes nemlig at være død.

Der har trods intensiv indsats af San Bernardino County Sheriff's Department og tilknyttede reddere i området ikke været spor af 'Arachnophobia'-skuespilleren i et halvt år.

Eftersøgningsarbejdet har derfor været sat på pause i nogen tid, men nu er der nyt i sagen. Man har således genoptaget eftersøgningen, lyder det i en pressemeddelelse.

Det skriver CNN.

Skuespilleren er måske bedst kendt for sin rolle i filmen 'Værelse med udsigt' fra 1987. Foto: Ritzau Scanpix

I meddelelsen lyder det, at 'man nu fortsætter den igangværende eftersøgningsindsats i Mount Baldy-ørkenen efter den forsvundne vandrer Julian Sands. Desværre er han endnu ikke lokaliseret'.

Dårlige vejrforhold har løbende givet store udfordringer i søgningen efter Sands. Blandt andet har der været risiko for laviner i området.

På trods af det nu varmere vejr er dele af bjergene og skrænter fortsat mere eller mindre utilgængelige på grund af ekstreme vejrforhold med sne.

Sands menes at være et sted i det omtalte store område på grund af et såkaldt sidste ping fra den britiske skuespillers mobiltelefon 15. januar.

Siden da har San Bernardino Sheriff's Department udført otte store land- og luftsøgninger for at lokalisere ham død eller levende, og frivillige har med samlet over 500 timers søgetid gjort deres for at få en afslutning i mysteriet om Julian Sands' forsvinden.