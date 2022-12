Stjerne skaber forlovelsesrygter

Søndag røg den legendariske popsanger Chers fire millioner Twitter-følgere nok op af stolen.

For her slog hun nemlig et billede op af en stor og funklende diamantring sammen med teksten:

'Der findes ingen ord. Alexander, A,E'.

Og man skal ikke lægge meget mere end to og to sammen, før man får opfattelsen af, at opslaget måtte betyde, at 76-årige Cher er blevet forlovet med sin 40 år yngre kæreste, musikproduceren Alexander Edwards.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Seje negle'

Opslaget er set 7,8 millioner gange, og i kommentarsporet er det væltet ind med lykkønsninger.

Men kun en time efter opslaget kom Cher med en noget anden baggrund for, hvorfor hun lagde billedet ud.

'Jeg lagde det ud, fordi hans negle er så seje', skriver Cher i det nye opslag.

Annonce:

Så det med, at der også var en gigantisk diamantring på billedet, var et rent tilfælde, og den supplerende 'der findes ingen ord'-tekst må altså være dedikeret til kærestens flammende neglak, må man forstå.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alexander Edwards sammen med ekskæresten, den amerikanske model Amber Rose. Forholdet sluttede, efter Edwards var Rose utro, har han selv indrømmet. Foto: Ritzau Scanpix/Richard Shotwell

Det lader dog ikke til, at alle hendes følgere køber dén forklaring. I hvert fald er også det nye opslag plastret til med lykønskninger, og spekulationerne kommer givet til at fortsætte ud i det uendelige, indtil Cher mere tydeligt be- eller afkræfter forlovelsesrygtet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Julesorg

Udover forlovelsesrygterne har julen i den grad også været anderledes for Cher i år.

I starten af december kunne Cher fortælle, at hendes mor, den 96-årige sanger Georgia Holt, var gået bort.

'Jeg sender min kærlighed til dig/jer. Vi har gennemgået tårer af sorg og glæde. Glædelig jul', lyder julehilsenen fra Cher anden juledag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.