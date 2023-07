Stjerne sked i bukserne midt på scenen: - En dårlig dag at have hvidt på

Sangeren Joe Jonas åbner i et nyt interview op for en af den slags afsløringer, man ikke normalt taler højt om

Det kan ske for selv de bedste, at man ud af det blå får sved på banen, og visheden og dårlig mave melder sig.

Den slags, der kommer uventet og uden varsel, og pludselig må man haste til porcelænstronen for ikke at plette gulvtæppet.

Én, der ikke nåede så langt, da der pludseligt opstod rumlen og tumlen i tarmregionen, er den amerikanske sanger Joe Jonas, der sammen med sine brødre udgør de populære Jonas Brothers.

Det fortæller han i podcasten 'Willy & Woody'.

Her beretter han om en episode for fire år siden, hvor han stod på scenen - i kridhvide bukser - og gav koncert, da uheldet ramte den arme hitmager.

- Lad os bare sige, at det var en dårlig dag at have hvidt på, griner den 33-årige sanger og indrømmer, at han var bange for, om nogen ville opdage uheldet, inden han fik skiftet tøj.

Joe Jonas (til højre) med sine berømte brødre, Nick (til venstre) og Kevin (i midten). Foto: Scott Roth/Ritzau Scanpix

Griner af det

Jonas har dog ikke fået ar på sjælen efter det klæbrige uheld. I dag er han i stand til at grine af episoden.

I interviewet joker han med, at hvis man bruger en stor nok del af sit liv på at optræde på en scene, så vil man før eller siden skide i bukserne.

- Sådan er livet. Det er sket for mange kunstnere. Jeg føler, jeg har udtjent min værnepligt og er en del af en hemmelig klub nu.

Joe Jonas er kendt fra den musikalske trio Jonas Brothers, hvor han sammen med sine brødre, Nick og Kevin, står bag numre som 'Sucker' og 'Leave Before You Love Me'.

Jonas er også kendt fra Disney-filmene 'Camp Rock' og 'Camp Rock 2: The Final Jam', hvor han spillede sammen med blandt andre Demi Lovato.

Han blev i 2019 gift med 'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner, og sammen har de to børn.