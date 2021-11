Stjerne-skuespiller skal giftes

Snart bimler og bamler bryllupsklokkerne for Hollywoodstjernen Kristen Stewart og hendes kæreste gennem to år, manuskriptforfatteren Dylan Meyer.

Det sker, efter kæresten er gået ned på knæ og har friet til Kristen Stewart, skriver Metro.

Den 31-årige 'Twillight'-stjerne afslørede den glædelige nyhed til promoveringen af hendes nye film, 'Spencer', i 'The Howard Stern Show', hvor hun meddelte, at hun nu er klar til at slå sig ned med kæresten.

- Vi gifter os, vi vil helt klart gøre det, sagde Kristen Stewart og tilføjede:

- Jeg ville gerne fries til, og det gjorde jeg tydeligt over for hende, og hun ramte fuldstændig hovedet på sømmet med det. Vi gifter os, det sker.

Det nyforlovede par sammen i september. Foto: LRNYC/MEGA/GC Images

Overrasker

Kristen Stewart og Dylan Meyer har dannet par i lidt over to år, og allerede tre måneder inde i forholdet gav stjerneskuespilleren udtryk for, at hun var klar til at binde sig og dele resten af sit liv med Dylan Meyer.

Det satte gang i rygterne om, hvorvidt et frieri var på vej, hvilket Kristen Steward hverken ville be- eller afkræfte i 2019.

- Jeg kan ikke sige det lige nu, fordi så vil hun finde ud af det. Jeg har nogle planer for det, der bare bliver så fedt. Jeg er virkelig impulsiv. Jeg ved ikke, hvornår det bliver.

Men det ser nu ud til, at Dylan Meyer kom før hende.