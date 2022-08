Stjerne spottet i København

Har du mæsket dig i fabuløse retter eller nydt lidt kølende og læskende procenter på et fortov i København, så har du muligvis rendt ind i én af tidens hotteste internetstjerner.

Den amerikanske influencer, youtuber og podcaster Emma Chamberlain er nemlig i Danmark.

I et opslag på sin Instagram-profil viser hun, hvordan hun har tilbragt sin seneste tid i et solbeskinnet København.

Her har hun både besøgt Nyhavn, ligesom hun også har fået avokadomadder på Atelier September i Gothersgade.

Derudover fremgår det også af opslaget, at hun også har kigget på Michael Kvium-kunst og fået sig en kold drink på Bar Deco.

Det vides ikke, om Emma Chamberlain blot er på ferie i København, men et bud kunne være, at hun er her i forbindelse med Copenhagen Fashion Week, der i disse dage folder sig ud i fuldt flor i hovedstaden.

Ambassadør for Louis Vuitton

Emma Chamberlain er med sine blot 21 år på bagen med raketfart blevet et varmt navn.

To år i træk har hun været modemagasinet Vogues udsendte, når der i både 2021 og 2022 skulle laves interviews fra den røde løber til det stjernespækkede Met Gala.

Og i 2018 blev hun ambassadør for Louis Vuitton, ligesom hun også blev det for smykkefirmaet Cartier i 2022.

Hun har desuden en forkærlighed for kaffe, hvorfor hun som bare 18-årig lavede sit eget kaffemærke under navnet Chamberlain Coffee.

Det prisvindende produkt er i øvrigt designet af det danske design- og brandingbureau Kontrapunkt.

