Stjerne-støtte til voldtægtsdømte Masterson

Skuespilleren Danny Masterson, der er kendt for sine roller som Steven Hyde i 'That 70's show' samt Jameson 'Rooster' Bennett i 'The Ranch' blev torsdag idømt minimum 30 års fængsel for to tilfælde af voldtægter.

Kort før dommen faldt, sendte flere af Danny Mastersons tidligere kollegaer et støttebrev til retten i Los Angeles. Det skriver amerikanske People.

Det er stjerner som Ashton Kutcher, Mila Kunis, Kurtwood Smith og Debra Jo Rupp, der sendte brevet, hvor de blandt andet kaldte deres tidligere kollega for en rollemodel.

'Danny Masterson har altid været en fantastisk person. Og det er første og fremmest takket været ham, at jeg ikke er endt med et Hollywood-liv, der er præget af narkotikamisbrug, skrev Ashton Kutcher ifølge People i sit brev.

I brevet til retten beskrev Kutcher en episode, hvor Masterson skal have kastet sig ind i et kærestedrama på en pizzabar og have forsvaret en vidt fremmed kvinde.

Rollemodel

'Han har altid behandlet mennesker med anstændighed, lighed og generøsitet, skrev Kutcher videre i sin støtteerklæring til retten og kaldte Danny Masterson for en rollemodel.

Asthon Kutchers kone, skuespilleren Mila Kunis, beskrev Masterson som en mand med karakter, og som en, hun har haft et meget nært forhold til.

– Han har nærmest vært som en bror for mig, altid nærværende og meget omsorgsfuld, lød det i hendes beskrivelse.

Skyldig i 20 år gamle sager

Danny Masterson blev i retten i Los Angeles fundet skyldig i at have voldtaget to kvinder i sit hjem i Hollywood. Begge voldtægter skulle være sket for mere end 20 år siden.

Den 47-årige skuespiller blev idømt straffen '30 years to life', hvilket betyder, at Masterson skal sidde fængslet i minimum 30 år, før han kan søge om prøveløsladelse. Der er dog ingen garanti for, at han kommer ud efter de 30 år.



Anklagen mod Masterson har hele tiden været, at han skulle have begået seksuelt overgreb mod tre anonyme kvinder i perioden 2001-2003. Han blev altså fundet skyldig i to af dem.

Alle tre kvinder er tidligere medlemmer af religionen 'Scientology', som Danny Masterson har været, og stadig er, en del af.

Ikke alle Hollywood-stjerner støtter Danny Masterson. Skuespilleren Leah Remini kalder efter dommen Danny Masterson for en 'farlig voldtægtsmand'.

