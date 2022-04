Stjerne tager overraskende valg: Sætter karrieren i bero

Han har haft susende travlt i de seneste par år med filmen 'The Eyes of Tammy Faye', filmen 'Tick, Tick ... Boom!' for hvilken han fik en oscarnominering for bedste mandlige hovedrolle og senest krimiserien 'Under the Banner of Heaven'.

Men nu er det nok.

Andrew Garfield, 38, gør klar til et overraskende, men - ifølge ham - tiltrængt frikvarter i karrieren.

Det skriver People.

- Jeg er faktisk rigtig glad for og spændt på at være meget stille og sidde stille og bare tage mig tid til at være til, fortæller Garfield til People.

- Det føles meget vigtigt lige nu - specielt efter en masse produktioner, en masse tid ude i verden og efter at have lagt en masse energi i ting, jeg er meget passioneret omkring. Jeg er nødt til at fylde brønden op, så jeg kan fortsætte på en autentisk måde, uden at det skal føles som om, jeg bare følger med strømmen, siger Andrew Garfield.

Et privilegium

Han beretter, at det kan være fristende bare at gå fra det ene til det andet projekt, men ser det som et privilegium, at han rent faktisk har muligheden for at tage sig tid.

'Spider-man': No Way Home'-skuespilleren nævner, at det faktisk er et par andre kendte, der har skubbet ham i den rigtige retning.

- Jeg er meget inspireret af Simone Biles (verdenskendt gymnast, red.) og det, at hun siger 'nej - jeg har ikke tænkt mig at lave den øvelse - jeg kommer til at bringe mig selv i fare, hvis jeg jeg hopper i dag'. Jeg synes, det er et fantastisk eksempel, fortæller Garfield med henvisning til OL i Tokyo, hvor Simone Biles trods en favoritrolle droppede at deltage i flere konkurrencer, fordi hun ikke følte sig på toppen.

Skuespilleren fortæller, at han har tænkt sig at rejse og tage på ferie, lægge sig ned og bare tænke, være sammen med venner og spise burgere.

- Du ved. Bare være en person, siger Andrew Garfield filosofisk til People.