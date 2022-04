Stjerne-tatovør skal for retten

40-årige Kat Von D med det borgerlige navn Katherine von Drachenberg er kommet i klemme, efter hun har måttet dreje nøglen om på sin kendte tatoveringsbutik i West Hollywood, USA.

Den tidligere 'Miami Ink'-stjerne er nemlig blevet sagsøgt for ikke at betale husleje og tilmed volde skader på det lejemål, som hun forvandlede til den berømte biks - High Tattoo.

Ifølge de juridiske dokumenter, som TMZ har fået fingrene i, hævder udlejeren, at Kat skylder over 92.000 dollars, hvilket svarer til cirka 630.000 danske kroner, for ombygningsgebyrer og ubetalt husleje fra flere måneder i 2020 og fremtidig leje, der forfalder i år.

Af dokumenterne fremgår det ligeledes, at stjerne-tatovøren bliver hængt ud for at have fjernet loftplader, male loftet og fjerne tapet fra hele butikken, ligesom hun skulle have revet en væg i midten af butikken ned.

TMZ har forsøgt at indhente en kommentar fra Kat i forhold til søgsmålet, men det har indtil videre ikke været muligt.

Sælger pragtpalæ

Det virker ellers ikke til, at Kat kommer til at mangle penge, når hun først har fået solgt sit palæ i Californien, som i skrivende stund står til salg for 15 millioner dollars - i omegnen af 103 millioner kroner.

Tatovøren flyttede ind i den tre-etagers kæmpe ejendom, der tæller hele 12.565 kvadratmeter fordelt på 13 soveværelser samt ti badeværelser, i 2016.

Her pungede hun ud med 6,5 millioner dollars, svarende til 44,5 millioner kroner, for det hjem, som hun nu vil af med for at slå teltpælene op og i stedet slå rødder i Indiana.

Hun sprudlede på skærmen, men i en årrække havde hun så voldsomt et alkoholforbrug, at hun kastede op hver dag. Læs hele historien om Kat Von D her.