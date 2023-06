Stjerne tilbageholdt af politiet

Fredag blev den 36-årige skuespiller og tidligere barnestjerne Amanda Bynes lagt i håndjern og tilbageholdt af politiet i Los Angeles. Det skriver TMZ, der også har billeder af episoden.

Kilder i politiet fortæller mediet, at Bynes blev hentet af politiet, efter et opkald fra en oprørt kvinde, som viste sig at være Bynes selv.

'What a Girl Wants'-stjernen blev taget med på politistationen, hvor et sundhedsfagligt hold skulle vurdere, om hun havde behov for yderligere behandling.

Episoden kommer på bagkant af et forår, hvor Amanda Bynes i marts blev indlagt på psykiatrisk afdeling, sopm hun blev udskrevet fra igen i april.

Amanda Bynes i 2007 da tingene stadig gik godt for skuespilleren. Foto: Lionel Hahn/Abacausa.com

Amanda Bynes gjorde sit store gennembrud i slutningen af 90'erne og op gennem 00'erne, indtil hun i 2010 valgte at indstille sin karriere som skuespiller.

Det gjorde hun blandt andet på grund af psykiske problemer og problemer med stofmisbrug.

I 2013 blev hun underlagt et værgemål, hvor hun fik sin mor som værge. I årene efter var Bynes igennem flere afvænningsforløb, ligesom hun også har været indlagt på psykiatriske afdelinger.

Hun blev uddannet ved Fashion Institute of Design and Merchandising i Californien i 2019, og i en kort overgang så det ud til, at stjernen var på vej tilbage til et mere normalt liv.

I 2022 blev hendes værgemål således ophævet, da man ikke længere fandt det nødvendigt, at skuespilleren skulle have en værge.