Stjerne topløs - igen

Victoria de Angelis fra gruppen Måneskin kæmper for retten til at have bare bryster, når hun vil. Også på Instagram, hvor hun igen har lagt et billede op af sig selv topløs

Victoria de Angelis fryser tilsyneladende, men ikke nok til at tage en trøje på.

Blot iført en pelshue - og intet andet - har hun nu delt et billede af sig selv på Instagram, hvor hun flere steder henviser til det kolde vejr.

Opslaget har hun delt med to emojies af frysende personer, mens hun også har dækket attributterne en smule med to snefnug, som hun taktisk har placeret sådan, at det Instagram ikke fjerner opslaget.

Bryst-protester

Victoria de Angelis er bassist i bandet Måneskin, som vandt Eurovision og siden har taget verden med storm.

De spiller store koncerter, hvor det ofte går vildt for sig. Til disse koncerter holder Victoria de Angelis sig heller ikke tilbage i forhold til sin kamp om retten til bare bryster i det offentlige rum. Under koncerterne spiller hun ofte blot iført klistermærker på brysterne.

Senest vakte hun opsigt ved en koncert i Madrid, hvor hun efterfølgende smed toppen helt og gik rundt med et 'Free the nipple'-skilt, som hun også delte med sine næsten fire millioner følgere på Instagram.

Til MTV Music Awards spillede Måneskin også, og her blev Victoria de Angelis' barm for meget for tv-folkene, som simpelthen klippede væk, mens da hun fyrede den så meget af, at hendes top faldt ned.

- En krop er bare en krop

Da Måneskin vandt Eurovision kunne danskerne juble lidt med. Hun er nemlig halvt dansker, hvilket også er årsagen til navnet på gruppen.

Ekstra Bladet talte med hende kort efter sejren, hvor hun blandt andet lovede, at hun ville gæste Roskilde Festival. Det er dog endnu ikke sket - i hvert fald ikke som artist.

I interviewet fortalte hun også om sit syn på kroppen, og hvorfor hun så gladeligt viser den frem, hver gang hun kan.

- For mig er det bare naturligt at lægge sådan nogle billeder ud. Sådan ser jeg jo ud.

- En krop er en krop, men ofte bliver kvinder set som et objekt, og det er virkelig virkelig dumt. At man tror, at man kan kommentere kvindes krop, synes jeg er forkert,og det skal stoppe, sagde hun dengang.

I det nye år spiller Måneskin koncert i Danmark. Det bliver i Royal Arena 2. maj.