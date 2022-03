Stjerne udsat for racisme: Kommer med opråb

Skuespilleren Karen Fukuhara oplyser på Instagram, at hun onsdag blev udsat for det, hun kalder et racistisk motiveret overfald

Da Karen Fukuhara onsdag skulle hente en kop kaffe på en café, blev hun angiveligt slået i baghovedet af en fremmed mand.

Oplevelsen har hun delt i et opslag på Instagram, hvori hun skriver, at hun normalt ikke deler meget om sit privatliv, men at oplevelsen var for vigtig til ikke at dele.

'Det kom ud af ingenting. Vi havde ikke øjenkontakt forinden, og jeg gjorde ikke noget specielt. Det kom som en overraskelse og min hat fløj af. Da jeg kiggede tilbage, hvor han nogle skridt væk fra mig, hun må have fortsat med at gå, efter han slog mig,' skriver hun blandt andet i opslaget.

Derefter fortæller hun, at manden råbte af hende, men at hun trak sig væk, fordi hun var bange for at eskalere situationen.

Karen Fukuhara er sikker på, at overfaldet var racistisk motiveret, og det er første gang, hun oplever et fysisk overfald, men hun har tidligere modtaget verbale racistiske udråb.

Derfor føler hun, at det er vigtigt at komme med et opråb, som skaber opmærksomhed om racisme mod asiater, kvinder og ældre, som hun mener er udsatte for det.

30-årige Karen Fukuhara er skuespiller, og hun er særligt kendt fra tv-serien 'The Boys'. En af hendes medskuespillere i serien, Chace Crawford, har reageret i kommentarfeltet under opslaget, hvor han skriver:

'F (fuck, red.) den her person!! Jeg håber, du er OK, det er forfærdeligt'.