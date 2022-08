Stjerne undskylder: Søger hjælp for mentale problemer

Ezra Miller har været ramt af nedtur på nedtur i det seneste år.

Den 29-årige, der blandt andet er kendt for sin rolle som superhelten The Flash, har flere gange været anholdt - blandt andet gik Miller i marts amok på en gruppe karaoke-sangere, ligesom skuespilleren måneden efter blev anholdt efter et større skænderi med en kvinde.

I sidste uge blev Miller igen anholdt. Denne gang for et indbrud, der skulle være sket 1. maj, hvor flere flasker med alkohol blev stjålet fra et hjem, skrev Variety. Sagerne er blot få af mange i den seneste periode, og derfor har skuespilleren nu søgt hjælp, oplyser Miller via en repræsentant til Variety.

'Efter jeg for nylig gennemgik en intens krise, har jeg nu forstået, at jeg lider af komplicerede mentale problemer, og jeg har påbegyndt behandling. Jeg vil gerne undskylde til alle, jeg har foruroliget og chokeret med min opførsel. Jeg er indstillet på at yde den nødvendige indsats, så jeg kan komme tilbage til et sundt, sikkert og produktivt sted i mit liv,' lyder det fra Miller.

Beskyldninger om narko, grooming og kidnapning

Der har ligeledes været beskyldninger om vold og grooming af mindreårige, som Miller også skulle have givet narko. Blandt andet har The Daily Beast fortalt, hvordan forældrene til en 12-årig fik et tilhold mod Miller, der havde opført sig manipulerende og upassende over for deres barn.

En lignende historie havde Los Angeles Times kort tid inden publiceret. Her fortalte forældrene til en nu 18-årig, som Miller havde mødt seks år tidligere, hvordan stjernen havde groomet deres barn og udset det for fysisk og psykisk vold.

I juni vakte Miller igen opsigt, da Rolling Stone udgav en historie om en bekymret far, der mente, at skuespilleren holdt hans ekshustru og tre børn fanget på en landejendom i Vermont, hvor det angiveligt skulle flyde med narko og våben. Selv afviste kvinden dog den historie og fortalte, at Miller bare beskyttede dem mod hendes voldelige eks.

Miller er også kendt i rollen som Albus Dumbledores nevø Credence Barebone 'Fantastic Beasts'-filmserien fra Harry Potter-universet.

I øjeblik er der dog ikke mange roller til den skandaleramte skuespiller, der dog forhåbentlig får den hjælp, han har brug for.