Stjerne vækker opsigt: Drikker vand fra hundeskål

Vuf, vuf.

Verdensstjernen Madonna trækker mange overskrifter i øjeblikket. Hun har for nylig nævnt Cardi B, Kim Kardashian og Miley Cyrus på Instagram efterfulgt af en klovne-emoji.

Og nu trækker 64-årige Madonna igen igen - også fra Instagram.

For den amerikanske verdensstjerne har delt en video, hvor hun iført lange støvler, lårkorte shorts samt en neongrøn sweater vrider sig rundt på gulvet.

Derudover ses Madonna drikke vand fra en hundeskål. Det skriver Page Six.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mere og mere pinligt

Page Six skriver, at massevis af fans undrer sig over Madonnas opførsel. Og efter sangerindens bizarre video er det væltet ind med kommentarer på Instagram.

Afslører hemmeligheder: Sådan snyder de alderen

Annonce:

'Det bliver mere og mere pinligt. Det er ikke let at være din fan længere. Du var desværre et ikon, nu uden stil', lyder ordene fra en fan.

'Det hele er skrigende desperation efter at forblive ung eller relevant. Det sidste, nogen af os ville have forventet af Madonna', skriver en anden.

'Det er så trist at se dig ødelægge den ikoniske Madonna-stil! Jeg er ked af, at jeg har været din fan, siden jeg var barn... Og jeg kan ikke acceptere denne straldestil... Ingen klasse.. Ingen elegance, du er skabt til dig selv!', beretter en tredje.

Det er ikke første gang, at Madonna deler en opsigtvækkende video på de sociale medier. For nylig kunne man se hende twerke i lingeri på TikTok.

Numse-trend: Sådan skal det gøres

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad sker der med en bodybuilder-krop i Robinson Ekspeditionen? Det fortæller Mie i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app