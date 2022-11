Stjerne var hemmeligt gift: Nu skal hun skilles

TikTok-stjernen Bella Poarch har i de seneste fire år tilsyneladende holdt sit ægteskab hemmeligt for sine mange millioner følgere på det sociale medie. Nu er det kommet frem, at stjernen skal skilles

92,3 millioner følgere.

Så mange mennesker følger med i de videoer, som den amerikanske sangerinde og internetpersonlighed Bella Poarch lægger op på TikTok.

Men det er nok de færreste, der har vidst, at 25-årige Poarch har været gift de seneste fire år. Og nu er det kommet frem, at TikTok-stjernen skal skilles.

Det skriver TMZ.

Mediet har fået indsigt i flere juridiske dokumenter, hvori det fremgår, at Bella Poarch har søgt skilsmisse fra Tyler Poarch. Ifølge TMZ fremgår det af dokumenterne, at 'uforenelige forskelle' ligger til grund for skilsmissen.

Tages et kig på stjernes TikTok- eller Instagram-profil ligger ingen videoer eller billeder af hende sammen med Tyler Poarch. Og de mange millioner fans har altså ikke vist, at Bella Poarch har været gift.

Derudover skriver mediet, at der aldrig er blevet set en vielsesring på de mange, mange videoer, som stjernen har lagt op på de sociale medier.

Bella Poarch blev angiveligt gift tilbage i januar 2019, og nu har hun altså søgt om skilsmisse.

Den amerikanske internetstjerne startede sin karriere på TikTok i 2020 og har i dag den mest likede video nogensinde på det sociale medie. Videoen har i skrivende stund over 720 millioner visninger.

