Stjerne venter barn nummer seks

Beverly Hills-stjernen Tori Spelling er gravid.

Det oplyser hun i et opslag på Instagram, hvor hun holder sine hænder på den gravide mave. Til billedet har hun blot vedhæftet den korte tekst; 'No. 6.', som altså afslører, at barn nummer seks er på vej.

Tori Spelling, der i virkeligheden hedder Victoria til fornavn, blev særlig kendt verden over i rollen som Donna Martin i tv-serien 'Beverly Hills, 90210', som løb over skærmen gennem 90'erne.

Hun danner par med skuespilleren Dean McDermott, med hvem hun blev gift i 2006 - blot en måned efter, hun blev skilt fra sin tidligere mand.

De to har sammen fem børn, mens de altså nu venter den sjette.