Stjernedatter hylder Danmark

Jonas Vingegaard har netop vundet Tour de France, og den flotte sejr går ikke nogens næse forbi.

'Når Danmark kommer til Paris. Tillykke til Jonas Vingegaard'.

Det skriver skuespilleren Lily Collins, der er datter af musikeren Phil Collins, i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede iført den danske landsholdstrøje.

Lily Collins er en amerikansk skuespiller, der er bedst kendt for sine roller i filmene 'The Blind Side' og 'Abduction', og serien 'Emily in Paris'.

Kendte lovpriser Vingegaard

Flere danske kendte hylder også Jonas Vingegaards flotte præstation.

Serie-mogul og tv-kok Adam Price kalder løbet 'exceptionelt' - særligt i kraft af relationen mellem Vingegaard og Pogačar.

- Hver eneste etape har været spændende, fordi de udfordrer hinanden konstant. Man sad med tårer i øjnene, fordi de var så gode sportsmænd, fortæller tv-manden, der fejrer den danske Tour-vinder med champagne og en knaldgul hjemmelavet citronmåne.

Også Tv-vært Mikael Bertelsen hylder Vingegaards sportlige og taktiske snilde.

- At Vingegaard - på Hautacam-etapen - ventede på Pogačar, anser jeg som en større bedrift end selve sejren, og selvom det i øjeblikket helt sikkert var en ubevidst, utaktisk og spontan handling, så var det taktisk set en genistreg, for så sikrede Vingegaard sig, at Pogačar også blev nødt til at vente på ham, hvis han selv styrtede senere hen. Bravo!