Stjerneinstruktør anholdt: Troede han var bankrøver

En tur i banken udvikelde sig dramatisk for 'Black Panther'-instruktøren Ryan Coogler, der endte med at blive lagt i håndjern og tilbageholdt af politiet - mistænkt for bankrøveri.

Det skriver flere medier, herunder Variety, som har fået hændelsen bekræftet af instruktøren .

Episoden udspillede sig i en Bank of America-filial i januar.

Ifølge TMZ, der - baseret på en politirapport - først skrev om hændelsen, blev 35-årige Ryan Coogler anholdt efter at være gået ind i banken for at hæve penge.

Han var iført en hat, solbriller og mundbind, da han henvendte sig ved kassen med en udbetalingsblanket for at hæve 12.000 dollars i kontanter,

Tilkaldte politiet

På bagsiden af blanketten havde han tilføjet en lille note om, at han gerne ville have, at pengene blev talt op et andet sted, da han ønskede at være diskret.

Beløbet fik kasseren til at tro, hun stod over for en bankrøver. Hun kontaktede sin chef, der fluks tilkaldte politiet.

Ordensmagten anholdt straks to personer, der ventede på Coogler i en bil foran banken. Derefter blev instruktøren lagt i håndjern og taget med på stationen.

- Denne hændelse skulle aldrig have været sket, siger Ryan Coogler til Variety og tilføjer:

- Men Bank of America samarbejdede med mig og fik sagen løst på en tilfredsstillende måde for mig. Vi er kommet videre.

TIl Variety siger en talsmand for Bank of America, at man inderligt beklager hændelsen, og at man har sagt undskyld til Ryan Coogler.