Stjerneinstruktør fundet død: Blev 58 år

Den canadiske filminstruktør Jean-Marc Vallée er død, blot 58 år gammel.

Ifølge flere internationale medier, heriblandt People, blev han søndag fundet død i sit hjem ved Quebec i Canada. Dødsårsagen kendes endnu ikke, men det oplyses, at han døde pludseligt.

I en pressemeddelelse giver hans tætte kollega producer Nathan Ross udtryk for sin sorg.

'Jean-March stod for kreativitet, autenticitet og at forsøge at gøre tingene på en anderledes måde. Han var en sand kunstner og en generøs, elskelig mand. Alle, som arbejdede sammen med ham, kunne ikke undgå at lægge mærke til hans talent og den vision, han besad', siger han i meddelelsen og fortsætter:

'Han var en ven, en kreativ samarbejdspartner og en storebror for mig. Mesteren vil i sandhed blive savnet, men det trøster mig at vide, at hans smukke stil og betydningsfulde arbejde, som han delte med verden, vil leve videre'.

Jean-Marc Vallée med skuespillerne Laura Dern og Nicole Kidman ved Golden Globe-uddelingen i 2018. Her modtog serien 'Big Little Lies' flere priser. Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

Sammen stod Jean-Marc Vallée og Nathan Ross blandt andet bag filmen 'Dallas Buyers Club' og serierne 'Big Little Lies' og 'Sharp Objects'.

Jean-Marc Vallée modtog gennem sin karriere adskillige priser og blev for 'Dallas Buyers Club' nomineret til en Oscar.

Han efterlader sig to sønner og tre søskende.