Stjerneinstruktør i vildt billede: Poserer med sit voldtægtsoffer

Roman Polanski optræder på et nyt billede sammen med den kvinde, han voldtog, da hun stadig var et barn

På et nyt billede af den polsk-franske filminstruktør Roman Polanski kan man se ham smile sammen med en kvinde.

Man skulle dog umiddelbart ikke tro, at der var så meget at smile ad.

For kvinden på billedet er Samantha Geimer.

Og hun er den kvinde, som var en blot 13-årig pige, da hun blev voldtaget af Roman Polanski, der på daværende tidspunkt var 43 år i 1977.

Billedet bliver ikke mindre besynderligt af, at det er den i dag 89-årige Roman Polanskis nuværende kone, Emmanuelle Seigner, der har taget billedet af de to og lagt det på sin Instagram-profil.

De to kvinder har nemlig talt sammen i forbindelse med en artikel i det franske medie Le Point.

I interviewet fortæller Samantha Geimer blandt andet, at hun er ovre hele skandalen, og at det 'aldrig var et stort problem' for hende, at hun var 13, mens han var 43.

Flygtet fra USA

I flere årtier har USA krævet Polanski udleveret til retsforfølgelse i forbindelse med voldtægten, der skete under en fest i skuespilleren Jack Nicholsons hjem i Los Angeles i 1977.

Oprindelig blev Polanski anklaget for at bruge stoffer til at bedøve den dengang blot 13-årige pige.

Roman Polanski nåede i sin tid at sidde fængslet i USA i 42 dage, inden hans forsvarer lavede en aftale med anklagemyndigheden.

Polanski erkendte at have haft sex med pigen, men aldrig at det var voldtægt.

Inden dommen faldt, forlod han dog USA og vendte aldrig tilbage. Heller ikke for at modtage den Oscar, som han i 2003 fik som bedste instruktør for filmen 'Pianisten'.