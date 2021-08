Stjerneinstruktør: Mor får ikke en krone

Quentin Tarantinos mor troede ikke på sin unge søns drømme om en karriere i filmbranchen. Det fik ham til at love sig selv, at hun ikke skulle få del i hans eventuelt kommende formue

Skulle den amerikanske stjerneinstruktør Quentin Tarantinos mor, 75-årige Connie Zastoupi, en dag være ganske økonomisk på røven, skal hun ikke umiddelbart forvente en kontant håndsrækning fra sin internationalt anerkendte og flere gange prisbelønnede i dag 58-årige søn.

Tarantino - manden bag film som 'Pulp Fiction', 'Kill Bill', 'From Dusk Till Dawn' og 'Once Upon a Time in Hollywood' - anslås ifølge flere medier at have en formue i omegnen af 120 millioner dollars. Det er mere end 760 mio. kr.

Noget, hans mor aldrig havde forestillet sig, da Quentin var en blot 12-årig knægt, der gik mere op i at pusle med filmmanuskripter end at passe sine lektier.

En dag skosede hun sønnen for hans store passion for en kommende kariere.

- Den lille skrivekarriere, du arbejder på - det lort er forbi, sagde hun.

Det fortæller instruktøren til Brian Koppelman i podcasten 'The Moment'.

Og den svada fik ham til at love sig selv, at hans mor aldrig skulle få del i den eventuelle formue, han måtte tjene som filmskaber, og det løfte har han stort set overholdt, fortæller han.

- Når jeg bliver en succesfuld manuskriptforfatter, får du ikke en eneste øre. Jeg køber ikke et hus til dig og giver dig ikke penge til ferier, svor han.