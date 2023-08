Stjerneinstruktøren William Friedkin er død

Manden bag 'Eksorcisten', William Friedkin er død. Det skriver mediet TMZ, som har fået nyheden bekræftet af hans kone Sherry Lansing.

Detaljerne omkring den Oscar-vindende instruktørs død er endnu ikke kendte.

Instruktøren debuterede i 1967 med 'Good Times', der har Sonny Bono og Cher i hovedrollerne som sig selv i det, der bliver beskrevet som en 'komedie-musical-western'.

Men det var med 'The French Connection' i 1971, at karrieren for alvor tog fart for William Friedkin. Thrilleren med Gene Hackman i hovedrollen blev nomineret til otte Oscars, hvoraf den vandt fem. Heriblandt i kategorierne 'Bedste film, 'Bedste instruktør' og 'Bedste mandlige skuespiller'.

I 1973 fulgte han succesen op med endnu en succes, da han udkom med gyseren 'Eksorcisten'. Filmen blev nomineret til 10 Oscars og vandt i kategorien 'bedste filmatisering'.

Friedkins seneste film er 'Killer Joe' fra 2011. Og senere i år er der premiere på instruktørens sidste film 'The Caine Mutiny Court-Martial' med Kiefer Sutherland i hovedrollen, som har premiere på Filmfestivalen i Venedig i september.

William Friedkin blev 87 og efterlader sig konen Sherry Lansing samt de to børn Jackson Friedkin og Cedric Friedkin, som han har fra tidligere forhold.