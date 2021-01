Stjernemusiker i krig: Eks sælger guldplader for en slik

Der er kold luft mellem den legendariske trommeslager Phil Collins og ekskonen Orianne Cevey efter Collins smed hende ud af sit palæ i Miami i slutningen af 2020 - efter hun i al hemmelighed angiveligt giftede sig med en anden i Las Vegas i august.

Siden har de to bekriget hinanden i en bitter juridisk kamp.

Officielt: Megaband gendannet

Cevey anklager Collins for at være eneboer og have dårlig hygiejne, mens hun gør krav på halvdelen af hans formue - Collins anklager Cevey for at lyve i et forsøg på at afpresse ham.

Nu sælger hun adskillelige af hans guldplader og priser på en auktionsside med en startpris på 100 dollars - svarende til 614 kroner, skriver TMZ.

En repræsentant for Cevey forklarer, at det handler om, at hun har skaffet sig en mindre ejendom, hvorfor hun ikke har plads til så meget - hun skaffer sig også af med tøj og smykker.

Sådan så parret ud tilbage i 2004, da de netop havde fået sønnen Matthew. Foto: Keystone, Lionel Deriaz/AP

Det umage par blev gift tilbage i 1999 og var sammen indtil 2008, hvor de første gang blev skilt. Her tog Cevey, hvad der svarede til 244 millioner kroner med sig ifølge The Guardian.

I 2015 fandt de i hemmelighed sammen igen, og det holdt som sagt til sidst i 2020, hvorfor Cevey nu igen ønsker at tage dele af Collins rigdom med sig.