Stjernen overrasker

Som Hollywoodstjerne var glitter, glamour og make up i mange år en del af Cameron Diaz' hverdag.

Det er fortid nu, fortæller hun til BBC's podcast Rule Breakers.

Faktisk er 49-årige Diaz gået i den helt anden grøft, efter hun i 2014 sagde farvel til filmens verden.

- Hvordan jeg ser ud, er nok det sidste, jeg tænker på, siger stjernen, der i 2015 giftede sig med Benji Madden. Sammen har de sønnen Raddix på to år.

- Jeg gør ingenting. Jeg vasker stort set aldrig mit ansigt. Måske to gange om måneden, siger hun i podcasten, hvor hun også fortæller, at hun gennem sin karriere har følt sig som 'et offer for den samfundsmæssige objektivisering, som kvinder udsættes for'.

Hun erkender ligeledes, at hun i sin tid selv hoppede med på vognen:

- Det er svært ikke at se på- og dømme sig selv ud fra skønhedsidealer, og jeg tror, at det er den største ting... I de sidste otte år, jeg er blevet vild. Jeg er som et vildt dyr, siger hun.

- At sidde foran spejlet flere timer om dagen som skuespiller blev til sidst giftigt. Du begynder at pille dig selv fra hinanden. Og så tænker du ligesom, 'hvorfor sidder jeg her og er så ond mod mig selv?'. Min krop er stærk, min krop er dygtig - hvorfor skal jeg tale det ned? Hvorfor skal jeg være ond over for den, når den har ført mig så langt?, forklarer hun.