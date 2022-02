Stjernen skiftede køn: Nu sælger han sin historie for millioner

Du har nu inden længe mulighed for at komme helt tæt på Elliot Page.

Skuespilleren, de blandt andet blev nomineret til en Oscar, da han i 2008 som Ellen Page spillede hovedrollen i ungdomsfilmen 'Juno', er nemlig på vej med en selvbiografi.

Det skriver flere medier - heriblandt Deadline - der har set den 49 sider lange kladde, der blev sendt til forlaget Flatiron Books, som har købt rettighederne.

Bogen får titlen 'Pageboy' og giver ifølge mediet læserne et indblik i Elliot Pages opvækst, der var præget af en lang række møder med homofobiske personer, som svinede ham til, da han stadig var en homoseksuel kvinde.

I bogen kommer han også ind på en række grænseoverskridende og grove episoder, der fandt sted, da han blev en del af filmverdenen i Hollywood.

Scorer millioner

Det tyder umiddelbart på, at det er en ganske god forretning for Elliot Page at fortælle sin historie.

Bogen, der er sat til at udkomme i 2023, vil ifølge Deadline indbringe skuespilleren mindst 3 millioner dollar - 19,6 millioner kroner.

Den oplysning har mediet ikke fået bekræftet af Elliot Pages agent, der ikke ønskede at kommentere beløbet.

Deadline citerer dog flere kilder i bogudgivelsesmiljøet og siger, at den skulle være god nok, selvom beløbets størrelse overraskede flere af kilderne.