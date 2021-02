Stjernens far dræbt af flugtbilist: 71-årig anholdt

Den amerikanske rapstjerne Nicki Minaj er i sorg, efter hendes far i weekenden mistede livet i en alder af 64 år.

Her kom Robert Maraj fredag aften gående på vejen mellem Roslyn Road og Raff Avenue, da han blev ramt af en bil, der kørte i nordgående retning.

Bilisten flygtede efterfølgende fra stedet, men onsdag aften gik den ikke længere. Her valgte den skyldige at melde sig selv, efter politiet var kommet på sporet af ham.

Det har politiet i Nassau County onsdag offentliggjort, skriver flere amerikanske medier - heriblandt TMZ og People.

- Han var helt sikkert klar over, hvad der skete. Han gik ud af bilen og kiggede på den afdøde, inden han satte sig ind og tog et bevidst valg om at forlade stedet i stedet for at ringe 911 for at få en ambulance til manden. Han tog hjem for at skjule sin bil, siger Stephen Fitzpatrick fra politiafdelingen ifølge People.

Den 71-årige mand blev dog afsløret af overvågningskameraer fra naboer til det sted, hvor Robert Maraj blev kørt ned. Her kunne politiet identificere bilen, som førte dem til den nu anholdte mand.

- Han gjorde ting for at forhindre os i at opdage bilen, siger Stephen Fitzpatrick og fortæller, at bilen blandt andet var skjult under en presenning.

Det hjalp dog intet, for politiet kunne via overvågningskameraerne følge den 71-årige mands færden både før og efter ulykken - direkte til hans hjem.

Manden er nu sigtet for at forlade stedet efter en dødelig ulykke samt forsøge at skjule bevismateriale.