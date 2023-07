Stjernepar bekræfter: Skal skilles efter syv år

Syv års ægteskab blev det til, men nu skal de skilles.

'Modern Family'-stjernen Sofia Vergara og hendes mand, 46-årige Joe Manganiello, der også er skuespiller, bekræfter således overfor mediet Page Six, at de ikke længere er mand og kone.

I en besked til Page Six fortæller eks-parret følgende:

'Vi har taget den svære beslutning om at blive skilt. Som to mennesker, der elsker og holder meget af hinanden, beder vi høfligt om respekt for vores privatliv på dette tidspunkt, mens vi navigerer i denne nye fase af vores liv'.

Lige pt. befinder Sofia Vergara sig ifølge Page Six i Italien i venners lag, hvor hun fejrer sin 51 års fødselsdag - dog uden hverken Manganiello til stede eller med sin vielsesring på fingeren.

Joe Manfaniello har i en fødselsdagsbesked på Instagram til Sofia Vergara skrevet ' Tillykke med fødselsdagen, Sofia'. hvilket - før bekræftelsen af bruddet - fik fans op af stolene, da de mente, det var meget ufølsomt at skrive hendes fornavn frem for eksempelvis 'skat'. Foto: Evan Agostino/Ritzau Scanpix

Det hele skulle foregå på øen Capri, hvor 'America's Got Talent'-dommeren passende kan slikke sårene, nu hvor hendes andet ægteskab er brast.

Glade feriefotos

Det virker dog - bedømt ud fra de mange glade feriebilleder på hendes Instagram - ikke til, at hun har det særligt dårligt over bruddet, og der gættes således på, at det er et stykke tid siden, beslutningen om skilsmissen er taget.

Parret blev gift i Palm Beach i november 2015 foran 400 gæster - heriblandt mange af Vergaras kollegaer fra 'Modern Family' og notabiliteter som Channing Tatum og Reese Witherspoon.

Vergara og Manganiello har ingen børn sammen, men hun har en 31-årig søn sammen med sin forrige ægtemand, Joe Gonzalez.

Vergara mødte Manganiello i 2014 i Det Hvide Hus i Washington D.C. ved en såkaldt Correspondents' Association-middag på et tidspunkt, hvor hun ellers var forlovet med forretningsmanden Nick Loeb.

Hun og Manganiello udvekslede numre, og få uger senere splittede Vergara op med Loeb.

Men nu er det altså også slut med forholdet til Joe Manganiello