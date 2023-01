Stjernepar bekræfter: Skal være forældre igen

Den verdensberømte skuespiller Carey Mulligan og hendes mand, musiker Marcus Mumford, der er kendt som frontfigur i bandet Mumford & Sons, skal være forældre igen.

Over for magasinet People bekræfter en talsperson for parret, at Carey Mulligan venter deres tredje fælles barn.

Bekræftelsen af familieforøgelsen kommer, efter Carey Mulligan fredag aften amerikansk tid deltog i prisuddelingen AFI, hvor hendes seneste film 'She Said' modtog anerkendelse som en af årets bedste film.

Carey Mulligan på den røde løber fredag aften. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Her spiller hun en af de journalister, som bragte de afslørende historier, der var med til at fælde filmproducent Harvey Weinstein for krænkelser og overgreb.

Carey Mulligan er desuden kendt fra film som 'Stolthed og fordom', 'An Education', 'The Great Gatsby' og 'Promising Young Woman'.

37-årige Mulligan og 35-årige Mumford er allerede forældre til datteren Evelyn Grace på syv år og sønnen Wilfred på fem år.

Parret mødte hinanden i 2011, og året efter blev de gift ved et storstilet bryllup, hvor stjerner som blandt andre Sienna Miller, Jake Gyllenhaal og Colin Firth var med som gæster.